Ddl Zan, Sibilia: “M5S unito e compatto a favore” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo scontro in Senato sul Ddl Zan? “I diritti civili non diventino oggetto di una battaglia tra partiti politici, il Parlamento sovrano ha tra le prerogative quello di proporre eventualmente delle modifiche, è sbagliato nascondersi dietro al voto segreto. Il Ddl Zan rappresenta un passo avanti nella direzione della tutela dei diritti, il MoVimento 5 Stelle è unito e compatto a favore, chiediamo dunque responsabilità a tutti”. È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia ospite della trasmissione Agorà Estate su Raitre. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo scontro in Senato sul Ddl Zan? “I diritti civili non diventino oggetto di una battaglia tra partiti politici, il Parlamento sovrano ha tra le prerogative quello di proporre eventualmente delle modifiche, è sbagliato nascondersi dietro al voto segreto. Il Ddl Zan rappresenta un passo avanti nella direzione della tutela dei diritti, il MoVimento 5 Stelle è, chiediamo dunque responsabilità a tutti”. È quanto afferma il Sottosegretario all’Interno Carloospite della trasmissione Agorà Estate su Raitre. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - franco_sala : RT @claudiafusani: Ddl Zan, è stallo ma sembra wrestling. La legge resta in aula ma lo scarto di voti è piccolo e i rischi troppo alti htt… - cheryIb0mbsheII : RT @cmqgloria: invece di perdere tempo dietro a questa tesi che se uno festeggia per la vittoria degli europei allora non si batte per il d… -