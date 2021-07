Canada | banca centrale conferma tassi ma riduce QE

Advertising

La Bank of(BoC) ha mantenuto invariato l'attuale tasso overnight allo 0,25%, ma allo stesso tempo ha ... Si tratta della terza volta, dallo scorso anno, che lacentrale riduce il piano di ...... non è comparabile a quanto il Fondo Monetario Internazionale e laMondiale investono nella ... come il, Harvey ritiene che ci vorrà parecchio tempo prima che l'hash rate torni ai livelli ...(Teleborsa) – La Bank of Canada (BoC) ha mantenuto invariato l’attuale tasso overnight allo 0,25%, ma allo stesso tempo ha anche deciso di ridurre di un terzo la dimensione dei suoi ...La Bank of Canada ha dichiarato che il Pil potrebbe crescere di circa ... 1,9% stimato ad aprile, e al 2,2% nel 2023. La Banca centrale ha poi dichiarato che la recente diffusione delle varianti del ...