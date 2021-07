Brunello Cucinelli, Fedone colloca 0,95% per progetto borgo Solomeo (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) – Fedone, società che controlla Brunello Cucinelli con il 51% e che fa capo al fondatore, ha avviato la cessione di massime 646.000 azioni ordinarie Brunello Cucinelli, pari allo 0,95% del capitale sociale attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. Lo annuncia la società con una nota precisando che Mediobanca Banca di Credito Finanziario agisce in qualità di Sole Bookrunner dell’operazione. Nell’ambito dell’operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni similari, Fedone ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Teleborsa) –, società che controllacon il 51% e che fa capo al fondatore, ha avviato la cessione di massime 646.000 azioni ordinarie, pari allo 0,95% del capitale sociale attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero. Lo annuncia la società con una nota precisando che Mediobanca Banca di Credito Finanziario agisce in qualità di Sole Bookrunner dell’operazione. Nell’ambito dell’operazione e coerentemente con la prassi di mercato per operazioni similari,ha ...

Advertising

DividendProfit : Brunello Cucinelli vira in positivo - FIRSTonlineTwit : “Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti in questo semestre e ancora più della grande attenzione… - Osserv_Impresa : Brunello Cucinelli, ricavi in crescita del 7,7% rispetto al 2019 a 313,7 milioni: Il gruppo stima di chiudere l’ese… - finanzaitaliana : Brunello Cucinelli, ricavi in crescita del 7,7% rispetto al 2019 a 313,7 milioni - orafinanza : Vendite di Brunello Cucinelli in crescita anche nel 2021 e previsioni positive per il futuro Leggi l'articolo:… -