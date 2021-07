Variante Delta, rischio zone gialle. Ma Giani frena: "I contagi sono bassi" (Di martedì 13 luglio 2021) Firenze, 13 luglio 2021 " Torna lo spauracchio delle zone gialle in agosto, ma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani , frena. Sul tracciamento della Variante Delta stiamo lavorando con ... Leggi su lanazione (Di martedì 13 luglio 2021) Firenze, 13 luglio 2021 " Torna lo spauracchio dellein agosto, ma il presidente della Regione Toscana, Eugenio. Sul tracciamento dellastiamo lavorando con ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Borse chiudono in rosso, male le banche. In Usa inflazione sopra le attese, sale il dollaro Tuttavia, la prudenza resta alta: gli elementi di incertezza sono dati dalla variante Delta che mette a rischi la ripresa e, soprattutto, dall'attesa per le discussioni in corso in seno all'Opec+ ...

Variante Delta, rischio zone gialle. Ma Giani frena: "I contagi sono bassi" Firenze, 13 luglio 2021 " Torna lo spauracchio delle zone gialle in agosto, ma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani , frena. Sul tracciamento della variante Delta stiamo lavorando con grande intensità e riscontriamo una tendenza di crescita, un pò simile a livello nazionale, ma non dobbiamo lasciarci condizionare: è un processo fisiologico ". In ...

Variante Delta, Speranza: "In Italia e Ue ripresa contagi significativa" Adnkronos Covid, la variante Delta preoccupa: quattro regioni a rischio Continua a far paura la variante Delta e i contagi aumentano anche in Italia. Per questo motivo quattro regioni sono in allarme e potrebbero in breve tempo passare dalla zona bianca alla ...

Covid, primo decesso di una anziana con variante Delta in Alto Adige Bolzano – L’Alto Adige registra il primo decesso di un paziente Covid con la variante Delta. Si tratta di una donna di 90 anni, vaccinata, ma affetta da gravi problemi di salute. La notizia, diffusa d ...

