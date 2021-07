Maglia Inter 2021/22: pelle di serpente e addio alle strisce – VIDEO (Di martedì 13 luglio 2021) L’Inter ha presentato ufficialmente la nuova Maglia Home per la stagione 2021/2022 che accompagnerà i campioni d’Italia – VIDEO L‘Inter ha presentato ufficialmente il nuovo kit home per la stagione 2021/2022 che verrà indossato dai campioni d’Italia in carica. «The new skin of Milano, il Biscione cambia pelle e celebra la nuova identità visiva dell’Inter per la nuova stagione sportiva. Inter e Nike presentano oggi la nuova divisa Home per la stagione 2021-22, la prima Home Edition con il nuovo logo che vede inoltre il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) L’ha presentato ufficialmente la nuovaHome per la stagione/2022 che accompagnerà i campioni d’Italia –L‘ha presentato ufficialmente il nuovo kit home per la stagione/2022 che verrà indossato dai campioni d’Italia in carica. «The new skin of Milano, il Biscione cambiae celebra la nuova identità visiva dell’per la nuova stagione sportiva.e Nike presentano oggi la nuova divisa Home per la stagione-22, la prima Home Edition con il nuovo logo che vede inoltre il ...

