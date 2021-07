La nazionale festeggiata da Mattarella e Draghi poi giro d'onore per le vie di Roma (Di martedì 13 luglio 2021) Ieri parata per le strade della capitale dopo la vittoria agli europei. Gli azzurri su un pullman scoperto hanno attraversato il centro fra gli applausi dei tifosi e lo sventolio delle bandiere. La ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 13 luglio 2021) Ieri parata per le strade della capitale dopo la vittoria agli europei. Gli azzurri su un pullman scoperto hanno attraversato il centro fra gli applausi dei tifosi e lo sventolio delle bandiere. La ...

RattaDiFranci : Comunque mio nonno non cagava il cazzo quando la nazionale di bocce (sport in cui eccelleva) non veniva festeggiata… -