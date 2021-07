Kiricocho! La parola “maledetta” urlata da Chiellini durante l’ultimo rigore di Saka (Di martedì 13 luglio 2021) Leggendo il labiale del capitano azzurro, sembra proprio che Chiellini prima del rigore di Saka abbia urlato ” Kiricocho”. Cosa significa e perché questa parola è considerata maledetta? La leggenda del Kiricocho Kiricocho in realtà è un nome. Un nome che si è fatto strada nel mondo del calcio come una leggenda metropolitana, una leggenda che continua ormai da più di 40 anni. Il tutto inizia nel 1982 in Argentina, Kiricocho era un tifoso argentino dell’Estudiantes. La squadra all’epoca era allenata da Carlos Bilardo, un uomo molto scaramantico. Secondo quanto sembrava allo staff e all’allenatore ogni ... Leggi su rompipallone (Di martedì 13 luglio 2021) Leggendo il labiale del capitano azzurro, sembra proprio cheprima deldiabbia urlato ” Kiricocho”. Cosa significa e perché questaè considerata? La leggenda del Kiricocho Kiricocho in realtà è un nome. Un nome che si è fatto strada nel mondo del calcio come una leggenda metropolitana, una leggenda che continua ormai da più di 40 anni. Il tutto inizia nel 1982 in Argentina, Kiricocho era un tifoso argentino dell’Estudiantes. La squadra all’epoca era allenata da Carlos Bilardo, un uomo molto scaramantico. Secondo quanto sembrava allo staff e all’allenatore ogni ...

Advertising

ilriformista : Dal capitano #Chiellini la ‘gufata’ argentina rivolta a Saka? Ecco da dove arriva la parola #Kiricocho - ilgiornale : Ha destato curiosità sui social la parola pronunciata da #Chiellini prima del rigore decisivo di #Saka a #Euro2020.… - Diregiovani : Noi italiani siamo scaramantici. È il caso di Giorgio #Chiellini che ha urlato la bizzarra parola #Kiricocho appena… - Ceruzinho : @Strow_Mania @majicojr Il labiale mi sembra troppo corto per la parola Kiricocho - majicojr : @Strow_Mania ma perché per me nessuno capisce un cazzo, ma per quale motivo chiellini dovrebbe conoscere la parola kiricocho ahahahha -