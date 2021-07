IL COMMENTO (Di martedì 13 luglio 2021) Carlo Fiorini Il valore simbolico della parata di Gigio Donnarumma è potente. Eravamo il fanalino di coda del vecchio continente, e in una notte abbiamo rappresentato l'Europa unita, che tifava per ... Leggi su leggo (Di martedì 13 luglio 2021) Carlo Fiorini Il valore simbolico della parata di Gigio Donnarumma è potente. Eravamo il fanalino di coda del vecchio continente, e in una notte abbiamo rappresentato l'Europa unita, che tifava per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Non so cosa dire, questi ragazzi sono stati meravigliosi. Stasera siamo felici, è importante per tutta la gente, p… - SkySport : #ItaliaInghilterra, l'ultimo rigore parato da #Donnarumma con commento di #Caressa e #Bergomi #SkySport… - DiMarzio : #EURO2020 | Il commento di #Immobile: dal rapporto con Mancini alla vittoria finale - Totopri3 : RT @gervasoni1968: C’è chi rosica per la vittoria della Nazionale mio commento ?@ilgiornale? - spiderenne : RT @GenCar5: La nostra è l'epoca dei #dirittiumani e qui va il mio commento per @DomaniGiornale sul #ProcessoCondor: giustizia per l'assass… -

Ultime Notizie dalla rete : COMMENTO 'Sei una benedizione': Benedetta Parodi, il cambio d'abito è uno spettacolo di sensualità - VIDEO devastante Qualcuno coglie l'occasione per ringraziare il marito: 'Grazie a Fabio e al suo coinvolgente commento'.

IL COMMENTO Carlo Fiorini Il valore simbolico della parata di Gigio Donnarumma è potente. Eravamo il fanalino di coda del vecchio continente, e in una notte abbiamo rappresentato l'Europa unita, che tifava per ...

IL COMMENTO Leggo.it Dalla corona in giù la sconfitta brucia. C’era una volta il fair play inglese Le figure istituzionali lasciano "solo" Mattarella a Wembley, i calciatori si tolgono la medaglia. Gesti che non piacciono neppure oltremanica: "Dimostrate più rispetto per chi ha vinto" ...

Un appuntamento al giorno La ricca estate culturale Questo il commento di Licia Montagnani (foto), Vicesindaco e... "L’estate culturale sarà intensa e ogni giorno ci sarà un’occasione per incontrarci e respirare insieme un’aria di ritrovata libertà. Il ...

Qualcuno coglie l'occasione per ringraziare il marito: 'Grazie a Fabio e al suo coinvolgente'.Carlo Fiorini Il valore simbolico della parata di Gigio Donnarumma è potente. Eravamo il fanalino di coda del vecchio continente, e in una notte abbiamo rappresentato l'Europa unita, che tifava per ...Le figure istituzionali lasciano "solo" Mattarella a Wembley, i calciatori si tolgono la medaglia. Gesti che non piacciono neppure oltremanica: "Dimostrate più rispetto per chi ha vinto" ...Questo il commento di Licia Montagnani (foto), Vicesindaco e... "L’estate culturale sarà intensa e ogni giorno ci sarà un’occasione per incontrarci e respirare insieme un’aria di ritrovata libertà. Il ...