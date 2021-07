Huawei P20 e HarmonyOS 2.0: testing adesso partito ufficialmente (Di martedì 13 luglio 2021) I Huawei P20 e P20 Pro stanno finalmente iniziando a registrarsi per la closed beta di HarmonyOS 2.0 in Cina (era stato detto che il momento sarebbe arrivato a luglio, ma eravamo ancora increduli a riguardo). Come riportato da ‘Huawei Central‘, gli utenti in possesso di questi device possono ora iscriversi al programma beta per ricevere presto la relativa build. Tenendo conto della roadmap di HarmonyOS 2.0, i Huawei P20 e P20 Pro riceveranno l’aggiornamento nella prima metà del 2022. Tuttavia, il produttore cinese ha accelerato il processo di test, saltando oltre metà dell’anno per fornire prima il nuovo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 13 luglio 2021) IP20 e P20 Pro stanno finalmente iniziando a registrarsi per la closed beta di2.0 in Cina (era stato detto che il momento sarebbe arrivato a luglio, ma eravamo ancora increduli a riguardo). Come riportato da ‘Central‘, gli utenti in possesso di questi device possono ora iscriversi al programma beta per ricevere presto la relativa build. Tenendo conto della roadmap di2.0, iP20 e P20 Pro riceveranno l’aggiornamento nella prima metà del 2022. Tuttavia, il produttore cinese ha accelerato il processo di test, saltando oltre metà dell’anno per fornire prima il nuovo ...

Daniele27194461 : PINKSHOPPING: '?? AVIWIS Cavo USB C [4 Pezzi,0.5M+1M+2M+3M], Nylon Cavo USB Type C Ricarica Rapida e Trasmissione U… - DanieleCamaMagi : Benvenuti in Paradiso. Aspettando l'alba a Rocca Priora a Mare vicino Falconara Marittima (Ancona) Video con Huawei… - _myfictionworld : @Slytherindocet io ho ancora il p20 e non lo cambierei per nient'altro, se ti trovi bene riprendi lo stesso di prim… - MovArturoOpen : @Sil25Par Da diversi anni ho quattro Huawei per lavoro, P20, P30. Nessun problema di velocità, temperatura, compati… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei P20 Se hai uno di questi smartphone puoi provare HarmonyOS HarmonyOS in arrivo su altri 14 modelli Ecco i prodotti a marchio Huawei e a marchio Honor che tra pochi giorni riceveranno la possibilità di usare HarmonyOS in beta: Huawei P20 Huawei Mate 10 Huawei ...

Fino a 9 Huawei con la beta Harmony OS a luglio, lista aggiornata ... Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 RS Porsche Design, Huawei Mate RS Porsche Design e ancora Huawei P20 e Huawei P20 Pro già nella seconda fase di luglio. Si tratterà di certo di una sperimentazione di ...

Huawei P20 e HarmonyOS 2.0: testing adesso partito ufficialmente OptiMagazine Huawei, HarmonyOS 2 è un toccasana per vecchi smartphone: migliorano le performance Huawei P20 Huawei Mate 10 Huawei P20 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei nova 5i Huawei Mate 10 Porsche Design Huawei nova 4 Huawei Mate RS Porsche Design Huawei nova 4e Honor X10 Honor 30S Honor-X10 ...

HarmonyOS 2: dopo un mese è su 25 milioni di device Huawei prevede di implementare HarmonyOS 2 su 100 dei suoi modelli di device, tra smartphone, tablet e schermi intelligenti.

HarmonyOS in arrivo su altri 14 modelli Ecco i prodotti a marchioe a marchio Honor che tra pochi giorni riceveranno la possibilità di usare HarmonyOS in beta:Mate 10...... Mate 10 Pro,Mate 10 RS Porsche Design,Mate RS Porsche Design e ancoraPro già nella seconda fase di luglio. Si tratterà di certo di una sperimentazione di ...Huawei P20 Huawei Mate 10 Huawei P20 Pro Huawei Mate 10 Pro Huawei nova 5i Huawei Mate 10 Porsche Design Huawei nova 4 Huawei Mate RS Porsche Design Huawei nova 4e Honor X10 Honor 30S Honor-X10 ...Huawei prevede di implementare HarmonyOS 2 su 100 dei suoi modelli di device, tra smartphone, tablet e schermi intelligenti.