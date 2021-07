Firefox 90: update in background e altre novità (Di martedì 13 luglio 2021) Il noto browser Mozilla Firefox si è aggiornato oggi alla versione 90.0 introducendo la possibilità di scaricare gli aggiornamenti in background e altre novità. Firefox 90 – Cosa c’è di nuovo? update in background Su Windows, gli aggiornamenti ora possono essere applicati in background mentre Firefox non è in esecuzione. Identificazione problemi di compatibilità Firefox per Windows offre una nuova pagina about:third-party per aiutare a identificare i problemi di compatibilità causati da applicazione di terze ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 13 luglio 2021) Il noto browser Mozillasi è aggiornato oggi alla versione 90.0 introducendo la possibilità di scaricare gli aggiornamenti in90 – Cosa c’è di nuovo?inSu Windows, gli aggiornamenti ora possono essere applicati inmentrenon è in esecuzione. Identificazione problemi di compatibilitàper Windows offre una nuova pagina about:third-party per aiutare a identificare i problemi di compatibilità causati da applicazione di terze ...

giordi63 : RT @Le_Alternative: New post in Le Alternative | Fresh: Mull si aggiorna! #firefox #update Si aggiorna alla versione 89.1.1 l'applicazione… - Le_Alternative : New post in Le Alternative | Fresh: Mull si aggiorna! #firefox #update Si aggiorna alla versione 89.1.1 l'applicaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Firefox update Firefox 90: SmartBlock 2.0 e update in background In Firefox 90 per desktop è stata aggiornata la funzionalità SmartBlock per consentire l'uso (temporaneo) del login con account Facebook sui siti ...

iPadOS 15, anteprima completa: il tablet Apple ha finalmente un vestito cucito su misura ... come le AirPods che hanno guadagnato la funzione proprio con l'update. Fino ad oggi la rete Dov'è ... Funziona anche con Firefox e Chrome. Ma si aggiungono link anche dai Podcast, per esempio. Provando ...

Firefox 90: SmartBlock 2.0 e update in background Punto Informatico Mozilla VPN, la rete privata virtuale basata su protocollo WireGuard arriva in Italia Mozilla VPN, la rete privata virtuale sviluppata dal produttore del browser web Firefox, dopo il suo debutto sul mercato statunitense, è disponibile da oggi in Italia. Mozilla VPN è compatibile con sm ...

Firefox 90: SmartBlock 2.0 e update in background In Firefox 90 per desktop è stata aggiornata la funzionalità SmartBlock per consentire l'uso (temporaneo) del login con account Facebook sui siti web.

In90 per desktop è stata aggiornata la funzionalità SmartBlock per consentire l'uso (temporaneo) del login con account Facebook sui siti ...... come le AirPods che hanno guadagnato la funzione proprio con l'. Fino ad oggi la rete Dov'è ... Funziona anche cone Chrome. Ma si aggiungono link anche dai Podcast, per esempio. Provando ...Mozilla VPN, la rete privata virtuale sviluppata dal produttore del browser web Firefox, dopo il suo debutto sul mercato statunitense, è disponibile da oggi in Italia. Mozilla VPN è compatibile con sm ...In Firefox 90 per desktop è stata aggiornata la funzionalità SmartBlock per consentire l'uso (temporaneo) del login con account Facebook sui siti web.