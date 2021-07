Draghi “Orgoglio per il via libera al Pnrr, ora spendere bene” (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei cominciare questo Consiglio dei Ministri con una buona notizia. Il Consiglio dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia – insieme a quello di altri 11 Paesi. Questo via libera arriva dopo quello della Commissione Europea, che ci era stato comunicato dalla Presidente von der Leyen durante la sua visita a Roma di qualche settimana fa. L’Italia riceverà a breve circa 25 miliardi di euro, il 13% delle risorse totali destinate al nostro Paese”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, aprendo il Consiglio dei Ministri.“Questa decisione deve essere motivo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei cominciare questo Consiglio dei Ministri con una buona notizia. Il Consiglio dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia – insieme a quello di altri 11 Paesi. Questo viaarriva dopo quello della Commissione Europea, che ci era stato comunicato dalla Presidente von der Leyen durante la sua visita a Roma di qualche settimana fa. L’Italia riceverà a breve circa 25 miliardi di euro, il 13% delle risorse totali destinate al nostro Paese”. Lo ha detto il premier Mario, aprendo il Consiglio dei Ministri.“Questa decisione deve essere motivo di ...

