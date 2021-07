Donnarumma saluta il Milan | “Certe scelte sono difficili | ma fanno parte della crescita di un uomo”

(Di martedì 13 luglio 2021) Gianluigihato il, presto abbraccerà ufficialmente il PSG. Ecco il post sul proprio profilo Instagram: “, madi unarrivato alche ero poco più di un bambino, per otto anni ho indossato questa maglia con orgoglio, abbiamo lottato, sofferto, vinto, pianto, gioito, insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti coloro che hanno fatto e...

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma saluta

Roma, rivoluzione tra i pali Gianluigifirmerà domani il suo nuovo contratto con il ... Rivoluzione totale invece per la porta: Pau Lopezdirezione Marsiglia, Rui Patricio ha svolto ...Riconosco anche e ringrazioper le sue parate '. Ore 17.24 . C'è subito dopo il momento ... Inizia la cerimonia con l'arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, chei ...Fresco campione europeo, l'estremo difensore azzurro Gianluigi Donnarumma, che dice addio (o arrivederci) al campionato italiano, saluta il Milan con un toccante post sul proprio profilo di Instagram: ...Donnarumma saluta il Milan, il messaggio del portiere che mostra grande commozione per la decisione presa. Ecco cosa ha scritto Gianluigi Donnarumma, ormai ex portiere del Milan, ha salutato i rosson ...