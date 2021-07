Covid, in Ue più della metà degli adulti vaccinati | Boom di contagi in Olanda: +500% in una setti,ama (Di martedì 13 luglio 2021) In Ue 'più della metà di tutti gli adulti nell'Ue sono ora completamente vaccinati': lo dice la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Pessimi i dati che arrivano dall'Olanda dove i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 luglio 2021) In Ue 'piùdi tutti glinell'Ue sono ora completamente': lo dice la presidenteCommissione Ue, Ursula von der Leyen. Pessimi i dati che arrivano dall'dove i ...

Via libera al Pnrr italiano. A luglio arriva l'assegno Ue da 25 miliardi ...sui 191 miliardi complessivamente a disposizione per rilanciare il Paese dopo la tragedia del Covid. E inizia la parte più difficile: spenderli bene.

Olanda, diffusione record del virus: indice Rt sale a 2,17. Contagi settimanali saliti del 500% In più, oggi arriva un'altra conferma dell'impennata delle infezioni da Covid : per la prima volta dall'inizio della pandemia in Olanda l'indice di riproduzione del virus è tornato a 2,17, un numero ...

