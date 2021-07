Cosa dicono i primi dati della fase 2 sul vaccino italiano di Reithera (Di martedì 13 luglio 2021) (foto: Willfried Wende via Pixabay)Lo sviluppo di nuovi vaccini contro Covid-19 non si ferma. Oggi si torna a parlare del vaccino italiano dalla storia travagliata Grad-Cov, sviluppato dall’azienda biotech Reithera, con sede a Castel Romano, insieme all’Istituto Spallanzani di Roma. La Corte dei conti ha recentemente bloccato i finanziamenti per lo studio del vaccino nella fase 3, l’ultimo step della sperimentazione clinica (qui le motivazioni). Al di là degli aspetti economici e burocratici della vicenda, oggi però arrivano nuovi dati favorevoli ... Leggi su wired (Di martedì 13 luglio 2021) (foto: Willfried Wende via Pixabay)Lo sviluppo di nuovi vaccini contro Covid-19 non si ferma. Oggi si torna a parlare deldalla storia travagliata Grad-Cov, sviluppato dall’azienda biotech, con sede a Castel Romano, insieme all’Istituto Spallanzani di Roma. La Corte dei conti ha recentemente bloccato i finanziamenti per lo studio delnella3, l’ultimo stepsperimentazione clinica (qui le motivazioni). Al di là degli aspetti economici e burocraticivicenda, oggi però arrivano nuovifavorevoli ...

Advertising

NaliOfficial : Mi dicono che #MovimentoLento è la colonna sonora migliore per stemperare l’ansia pre partita ?? Quindi se non lo st… - CarloSantaroni : RT @mattiaferraresi: L'articolo migliore per distacco su questa cosa che abbiamo vinto gli europei lo ha scritto Andrea Marcenaro, con un a… - LadelfaGiacomo : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Giorgia mi dici come bisogna fare per ottenere giustizia? Fare affidamento sempre s… - lucianocapone : RT @mattiaferraresi: L'articolo migliore per distacco su questa cosa che abbiamo vinto gli europei lo ha scritto Andrea Marcenaro, con un a… - infoitscienza : Alfa Romeo Stelvio 2022: cosa dicono le ultime indiscrezioni? - -