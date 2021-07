Catania | ' Leggo che il PRG è oggetto di intercettazioni | ma non è vero'

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Schianto in Jaguar contro un masso lavico sulla Catania-Messina, processo riaperto: alla famiglia risarcimento dopo 25 anni ht… - leggoit : Schianto in Jaguar contro un masso lavico sulla Catania-Messina, processo riaperto: alla famiglia risarcimento dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania Leggo

Live Sicilia

PALERMO - "reazioni scomposte alla mia richiesta, inviata formalmente al Presidente del Consiglio ... Lo dichiara l'assessore all'urbanistica Giusto, che ieri chiedeva di avviare l'...... che cita "la voglia di riscatto dei territori di Siracusa e Ragusa che da tempo rivendicano di distaccarsi dalla Camera di Commercio di", così comedel presidente di Confindustria ...“Se qualche consigliere comunale ritiene che il Piano non risponda ai suoi desiderata può far valere le sue ragioni in sede di dibattito consiliare ...Un catanese 35enne è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo radiomobile del Comando provinciale di Catania per lesioni personali, minacce ed evasione. La vicenda, di estrema gravità e che per ...