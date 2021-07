Avere 10 anni di differenza non implica che la coppia non possa funzionare (Di martedì 13 luglio 2021) Una differenza di età di dieci anni (o più) in una coppia è un argomento che può farci entrare in un territorio che mescola il romanticismo di «l'amore può tutto», i pregiudizi es stereotipi maschilisti dello «sugar daddy» e della «cougar», i cliché del complesso di Edipo studiato e battezzato da Freud, e la sua controparte della sindrome di Elettra, descritta dallo svizzero Carl Gustav Jung nel 1912. Ma noi potremmo scommettere che una coppia in cui i partner hanno un decennio o più di differenza non è un problema né fallirà per questo. Quando si parla di una differenza di età superiore ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 luglio 2021) Unadi età di dieci(o più) in unaè un argomento che può farci entrare in un territorio che mescola il romanticismo di «l'amore può tutto», i pregiudizi es stereotipi maschilisti dello «sugar daddy» e della «cougar», i cliché del complesso di Edipo studiato e battezzato da Freud, e la sua controparte della sindrome di Elettra, descritta dallo svizzero Carl Gustav Jung nel 1912. Ma noi potremmo scommettere che unain cui i partner hanno un decennio o più dinon è un problema né fallirà per questo. Quando si parla di unadi età superiore ...

DaniloToninelli : Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia… - pisto_gol : Per anni abbiamo giustificato le nostre sconfitte ai calci di rigore con il termine “lotteria”: in realtà un rigore… - fvlldream : @LucreziaMangino canzoni che non moriranno mai mi sembra di avere di nuovo dieci anni - SaverioMascaro : RT @BarillariDav: 76206 reazioni avverse, di cui il 12% gravi (morte, invalidità, miocardite, pericardite,...). Principalmente donne, fra… - MoranShasa : RT @imarealmoon: Noi che siamo stat? bullizzat? nel corso degli anni a causa del nostro orientamento e identità di genere non potremo più a… -