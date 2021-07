Aragoste bollite vive? Il Regno Unito pone il divieto

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 13 luglio 2021) Nel, una legge potrebbe presto vietare di bollire le, in quanto si tratta di “esseri senzienti, in grado di provare dolore”. Stop alle? La legge in realtà si estenderebbe non alle sole. Nella lista ci sarebbero anche granchi, polpi, calamari e altri invertebrati. È quanto riporta il