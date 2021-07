WTA Losanna 2021, Lucia Bronzetti centra l’accesso al tabellone principale (Di lunedì 12 luglio 2021) L’unico turno delle qualificazioni del torneo WTA Losanna di tennis (di categoria WTA 250), ovvero il Ladies Open Lausanne 2021, disputato sulla terra battuta outdoor elvetica, sorride alla numero 2 del tabellone cadetto, l’azzurra Lucia Bronzetti, la quale rimonta e batte la wild card svizzera Ylena In-Albon, piegata con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 in due ore e tre minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra cede a trenta il servizio nel secondo game, la svizzera ne approfitta e va subito sul 3-0, avendo poi il merito di non concedere mai la palla per il controbreak, così l’elvetica, limitandosi a tenere la ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) L’unico turno delle qualificazioni del torneo WTAdi tennis (di categoria WTA 250), ovvero il Ladies Open Lausanne, disputato sulla terra battuta outdoor elvetica, sorride alla numero 2 delcadetto, l’azzurra, la quale rimonta e batte la wild card svizzera Ylena In-Albon, piegata con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 in due ore e tre minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra cede a trenta il servizio nel secondo game, la svizzera ne approfitta e va subito sul 3-0, avendo poi il merito di non concedere mai la palla per il controbreak, così l’elvetica, limitandosi a tenere la ...

