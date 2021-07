Un giornale | un festival | a Porro manca solo un partito

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma. Ti sei fatto un sito, anzi, “un” che porta il tuo nome “Nicola.it” e adesso ti vuoi fare pure unchiamato “La Ripartenza”, due giorni a Bari (17 e 18 luglio). Amministratori delegati, impresa, un ministro (Giancarlo Giorgetti) la presidente del Senato come ospiti. Insomma, ma perché non ti candidi? “Perché non potrei fare neppure il capolista di una lista chiamata”. E se te lo chiedesse Giorgia Meloni come ha fatto con il tuo amico Vittorio Feltri? “Risponderei alla Feltri. Si guadagna troppo poco. Non me lo posso permettere”. Che ci guadagni a fare questo evento a Bari, al Teatro ...

Ravello , Costiera amalfitana . E' stato anticipato per l'Italia , ma il concerto è stato davvero emozionante, seguito in diretta da Lucio Esposito e Sara Ciocio per Positanonews , il online della Costa d' Amalfi e di Sorrento , non ha deluso la più grande pianista vivente, Martha Argerich. Pienezza di suono e delicatezza di sfumature, grazie ad una tecnica che resta ...