Silvia Salis, la donna che vuole cambiare le regole (Di lunedì 12 luglio 2021) Prima che voi vi alziate dal letto, Silvia Salis ha già corso 10 chilometri. «Mi sveglio e sto un’ora sul tapis roulant», spiega. Ogni mattina? «Ogni mattina». In effetti Salis, ex atleta, di strada ne fa e ne ha fatta. Da figlia del custode del campo di atletica, a Genova, alle Olimpiadi come lanciatrice di martello, fino alle più alte cariche: è la prima vicepresidente vicario del Coni – «Anche se sognavo di diventare sindaco da piccola». Neo-eletta in una giunta che, pur avendo bocciato l’unica candidata alla presidenza, Antonella Bellutti – prima in 107 anni di storia dell’ente –, conta altre quattro donne. Un risultato raggiunto ... Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 luglio 2021) Prima che voi vi alziate dal letto,ha già corso 10 chilometri. «Mi sveglio e sto un’ora sul tapis roulant», spiega. Ogni mattina? «Ogni mattina». In effetti, ex atleta, di strada ne fa e ne ha fatta. Da figlia del custode del campo di atletica, a Genova, alle Olimpiadi come lanciatrice di martello, fino alle più alte cariche: è la prima vicepresidente vicario del Coni – «Anche se sognavo di diventare sindaco da piccola». Neo-eletta in una giunta che, pur avendo bocciato l’unica candidata alla presidenza, Antonella Bellutti – prima in 107 anni di storia dell’ente –, conta altre quattro donne. Un risultato raggiunto ...

