Sbarcati 32 migranti da un piccolo veliero: arrestati i due scafisti Ucraini (Di lunedì 12 luglio 2021) Sbarcati 32 migranti da un piccolo veliero. sbarco avvenuto sulla costa siracusana: Catturati in alto mare i due scafisti con un’operazione interforze della Guardia di Finanza e Polizia e Marina Militare ed Agenzia FRONTEX Nelle prime ore del mattino di sabato 10 luglio, una pattuglia della Polizia di Stato ha sorpreso dove sono Sbarcati 32 Leggi su periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021)32da un. sbarco avvenuto sulla costa siracusana: Catturati in alto mare i duecon un’operazione interforze della Guardia di Finanza e Polizia e Marina Militare ed Agenzia FRONTEX Nelle prime ore del mattino di sabato 10 luglio, una pattuglia della Polizia di Stato ha sorpreso dove sono32

Ultime Notizie dalla rete : Sbarcati migranti Sbarco di migranti sulla costa siracusana. Cattura in alto mare degli scafisti ... acquisendo una quantità di elementi probatori tali da ritenere certo che i migranti rintracciati sulla costa il giorno prima fossero sbarcati proprio da quel veliero catturato in alto mare. I ...

Sbarcati 32 migranti da un piccolo veliero: arrestati i due scafisti Ucraini
Sbarcati 32 migranti da un veliero. sbarco avvenuto sulla costa siracusana: Catturati in mare i due scafisti con un'operazione interforze

