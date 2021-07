San Severo Matteo Anastasio ucciso durante i festeggiamenti per l’Europeo | grave il nipotino

Advertising

Agenzia_Ansa : A San Severo (Foggia) ucciso un pregiudicato, Matteo Anastasio, mentre festeggiava la vittoria della nazionale insi… - pdnetwork : Nella notte, a San Severo, Foggia, è stata incendiata l'auto di Felice #Carrabba. La comunità del PD si schiera al… - Fort71488686 : RT @ilfattoblog: 'Nel nostro Paese sono ancora troppe le persone che vivono nella paura agghiacciante prodotta dall'intimidazione mafiosa'… - infoitinterno : Ucciso durante i festeggiamenti in Puglia: ferito il bambino a bordo dello scooter nel foggiano. I killer con casco… - hogiadato : RT @ilfattoblog: 'Nel nostro Paese sono ancora troppe le persone che vivono nella paura agghiacciante prodotta dall'intimidazione mafiosa'… -

Ultime Notizie dalla rete : San Severo

Quel bambino di sei anni appeso tra la vita e la morte, colpito insieme allo zio durante un regolamento di conti adi Foggia , dovrebbe far sussultare Governo e Parlamento che stanno lavorando alla riforma della Giustizia . Quanti sono oggi i minori nelle stesse condizioni di questo bambino in Italia? ...Sangiorgi), con la presentazione del libro di Ilva Fiori L'am cuntéva , un racconto corale sullo stile di vita rurale nella frazione di, ma potrebbe trattarsi di qualsiasi altro luogo ...Sparatoria tra la folla a San Severo nel Foggiano. Nel mirino Matteo Anastasio, assassinato a colpi di pistola nel corso dei festeggiamenti per la vittoria ...Covid Lazio, il bollettino di oggi 12 luglio 2021. Su oltre 5mila tamponi nel Lazio (-1069) e oltre 4mila antigenici per un totale di quasi 10mila test, si registrano 172 nuovi ...