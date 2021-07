Reddito di Cittadinanza, Orlando: dibattito strumentalizzato, non è utile al Paese (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha sottolineato il ruolo ricoperto dal Reddito di Cittadinanza come strumento di sostegno durante la pandemia. “Credo che la discussione che si stia sviluppando prescinde completamente dai dati. O si contesta questo rapporto oppure si parte da lì”. Il ministro è intervenuto alla presentazione del rapporto annuale dell’INPS: “la discussione ha un tasso di strumentalità che fa sospettare che si sia in procinto di attivare una pericolosa, sbagliata, campagna contro i poveri e di criminalizzazione della povertà. Se così fosse non sarebbe utile per il Paese, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Il ministro del Lavoro, Andrea, ha sottolineato il ruolo ricoperto daldicome strumento di sostegno durante la pandemia. “Credo che la discussione che si stia sviluppando prescinde completamente dai dati. O si contesta questo rapporto oppure si parte da lì”. Il ministro è intervenuto alla presentazione del rapporto annuale dell’INPS: “la discussione ha un tasso di strumentalità che fa sospettare che si sia in procinto di attivare una pericolosa, sbagliata, campagna contro i poveri e di criminalizzazione della povertà. Se così fosse non sarebbeper il, ...

