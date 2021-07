PS5 vs Xbox Series X S | A Plague Tale Innocence è praticamente identico nella nuova video analisi?

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ain versione PS5 eX/S è stato analizzato dal canale YouTube VGTech e, a quanto pare, le differenze su PlayStation eX sono molto poche. Da quanto emerso,X ha un leggero vantaggio per quanto riguarda il frame rate, ma non sembrano esserci troppe differenze sulle ombre, come evidenziato da una precedente. Su PS5 eX, Agira a una risoluzione di 2560x1440, su ...