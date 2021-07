Pd: Bettini, 'serve svolta in rapporto con M5S, scommettere su alleanza con Conte' (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "La figura di Mario Draghi si è imposta oltre le più ottimistiche previsioni per autorevolezza e capacità di coordinare l'insieme dei ministri e i vertici della burocrazia. Egli rappresenta, al di là della funzione che vorrà o potrà avere, una garanzia inamovibile per la vita della Repubblica. E' un quadro in cui c'è lo spazio per una forte iniziativa del Pd e del campo delle forze democratiche di progresso". Lo scrive Goffredo Bettini in un lungo intervento su Il Foglio. "Letta ha iniziato il suo lavoro con tenacia e qualche primo risultato. Speriamo nelle agorà. Vedremo. Eppure il dibattito politico, invece di concentrarsi sull'avvenire, è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - "La figura di Mario Draghi si è imposta oltre le più ottimistiche previsioni per autorevolezza e capacità di coordinare l'insieme dei ministri e i vertici della burocrazia. Egli rappresenta, al di là della funzione che vorrà o potrà avere, una garanzia inamovibile per la vita della Repubblica. E' un quadro in cui c'è lo spazio per una forte iniziativa del Pd e del campo delle forze democratiche di progresso". Lo scrive Goffredoin un lungo intervento su Il Foglio. "Letta ha iniziato il suo lavoro con tenacia e qualche primo risultato. Speriamo nelle agorà. Vedremo. Eppure il dibattito politico, invece di concentrarsi sull'avvenire, è ...

