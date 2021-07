Mercato americano positivo. Attesa per trimestrali e dati inflazione

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 4.379 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,09%); in moderato rialzo l’S&P 100 (+0,25%). Gli investitori guardano già ad alcuni eventi chiave nei prossimi giorni: sta iniziando la stagione delle, verranno diffusi ichiave sull’e il presidente della Federal Reserve Jerome Powell interverrà al Congresso. In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti finanziario (+1,07%) e telecomunicazioni (+0,52%). Al top tra i giganti ...

Teleborsa

(Teleborsa) – Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, lieve aumento per l'S&P-500, che si porta a 4.379 ...