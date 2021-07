Insigne e Di Lorenzo | che pagelle dai giornali!

(Di lunedì 12 luglio 2021) L'Italia ha vinto un Europeo da grandi campioni, e le prestazioni dei due napoletani,e Di, è stata eccellente anche in finale, tanto da essere particolarmente apprezzata anche dai giornali. Fiocca infatti il 7 per entrambi su Tuttosport, mentre 7 e 7,5 dal Corriere. Un voto più basso dalla Gazzetta dello Sport, che valuta la prestazione di entrambi 6,5.

Di7: fa entrambe le fasi con grande continuità, anche se magari manca un po' di qualità in ...7: all'inizio soffre un po' la pressione, è innegabile. Poi col tempo si scioglie, anche ...cambia volto all'Italia al 54' della finale contro l'Inghilterra. Fuori Ciro Immobile , dentro Domenico Berardi : la Nazionale toglie il suo centravanti per affidarsi anella posizione di 'falso nueve'. Una mossa, questa, già vista contro la Spagna e che era stata presa in considerazione dal ct anche nei giorni scorsi per questa partita. ...L'Italia è campione d'Europa. Inghilterra sconfitta ai rigori. Decisivi dal dischetto gli errori di Andrea Belotti, Jorginho, Marcus Rashford, Jadon ...Vittoria della nazionale italiana contro l'Inghilterra; Lorenzo Insigne pubblica uno scatto con. la coppa sui profili social ...