Insigne | che emozione con la Coppa | «Anni di sacrifici | ne è valsa la pena»

officialmaz : Pagelle di oggi: #Donnarumma 8 #DiLorenzo 6,5 #Emerson 6,5 #Chiellini 7,5 #Bonucci 8 #Barella 6,5 #Verratti 7… - rtl1025 : ?? Punizione #Insigne... che peccato! #ItaliaInghilterra 0-1 #Euro2020Final #ITAENG - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? Per gli #Azzurri ?? rifinitura sul campo del #TheHive. Domani, a #Wembley, la sfida alla #Spagna ????… - AirRaidSiren986 : @GreenMidnight1 assolutamente il migliore per distacco tra quelli davanti. anche insigne tutto sommato il suo l'ha… - TOSADORIDANIELA : RT @AnnaMariaDeFalc: E sti' due sciemi di #Caressa e #Bergomi che dicono che esce #Insigne Brutta partita pessima telecronaca! #SkySport -

Commenta per primo Quale futuro per Lorenzo? In scadenza di contratto con il Napoli , il capitano dei partenopei, campione d'Europa con ... col giocatorechiede 5 milioni di euro a stagione.... le geometrie del professore del centrocampo Jorginho , al quale si può perdonare anche l'errore dal dischetto in finale, la fantasia die l'esplosività di Federico Chiesaproprio in ...L'Italia è campione d'Europa. Inghilterra sconfitta ai rigori. Decisivi dal dischetto gli errori di Andrea Belotti, Jorginho, Marcus Rashford, Jadon ...Le pagelle Italia Inghilterra: i voti della finale di Euro 2020. I migliori e i peggiori del match in corso allo stadio di Wembley. Italia campione d'Europa ...