Focolaio in Hotspot a Taranto: 67 migranti in fuga e 43 positivi (Di lunedì 12 luglio 2021) Non sono mancati i disordini a Taranto, in seguito all'arrivo dei 300 migranti sbarcati a Lampedusa e destinati nell'Hotspot della città jonica, in attesa delle procedure di identificazione. Tra questi, molti sono risultati positivi al Covid e la notizia ha suscitato le reazioni dei sindacati di polizia che temono per la salute degli agenti impegnati nei servizi relativi all'immigrazione. La notte tra il 9 e il 10 luglio, circa 100 minori presenti nell'Hotspot hanno sfondato la rete di recinzione interna che separa l'area residenziale dalla zona amministrativa, riuscendo a scavalcare il cancello e ...

