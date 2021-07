Ex giornalista Mediaset furioso | “Sempre più donne nei programmi sportivi”

Advertising

enrick81 : @CIAfra73 @Tvottiano @famigliasimpson @misterf_tweets @AgoCannella @BALDINIPAOLA @OltreTv @napoliforever89… - MikiGjeorgiev : @Paolo_Bargiggia E perché tu saresti un giornalista autorevole e capace? Io,quando tu eri a Mediaset a condurre il… - ZLipiani : @pisto_gol Ci sarebbe da vergognarsi più che altro a vedere che gente come te si possa ritenere giornalista, ma il… - egidio_gialdini : 'La bombetta di BARZAGLI ... BARZA la tocca piano'. Il punto sugli Europei della nazionale italiana e sul calciomer… - chriss39461740 : @NicolaPorro Prima di tutta questa sceneggiata vi seguivo volentieri…. È da aprile 2020 che sappiamo che tutti i mo… -

Ultime Notizie dalla rete : giornalista Mediaset

Sport Mediaset

... Presidente Ipsos Italia, modera Stefania Pinna,Sky Tg24. Intervengono al webinar ... Vice Presidente Confindustria Radio Tv e Direttore delle Relazioni Istituzionali Italia; ...dice addio al trash, Pier Silvio Berlusconi: 'Ora puntiamo alle famiglie' APPROFONDIMENTI ... benché sconsigliata dal fido investigatore Sam Ranson , accetta la difesa delconvinta ...Un ex giornalista e volto noto di Mediaset dopo un post su Twitter ha fatto scattare la polemica: il web si spacca in due, piovono insulti.Stesso programma che viene invece difeso da Selvaggia Lucarelli, la famosa giornalista che per prima combatte le relazioni ... per le pesanti critiche ricevute o perché la nuova politica Mediaset ...