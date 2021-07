Euro 2020, Uefa: “Disgustosi gli insulti razzisti ai calciatori dell’Inghilterra” (Di lunedì 12 luglio 2021) “La Uefa condanna fermamente i Disgustosi insulti razzisti rivolti a diversi giocatori dell’Inghilterra sui social media dopo la finale dell’Europeo“. Così l’organo Europeo del calcio esprime sui social solidarietà verso i giocatori inglesi presi di mira da critiche e insulti a sfondo razziale dopo la sconfitta ai rigori contro l’Italia a Wembley. “Tutto questo non ha posto nel calcio o nella società – prosegue la Uefa sulle sue pagine social -. Sosteniamo i giocatori e la richiesta della federazione inglese per le punizioni più severe ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) “Lacondanna fermamente irivolti a diversi giocatorisui social media dopo la finale dell’peo“. Così l’organopeo del calcio esprime sui social solidarietà verso i giocatori inglesi presi di mira da critiche ea sfondo razziale dopo la sconfitta ai rigori contro l’Italia a Wembley. “Tutto questo non ha posto nel calcio o nella società – prosegue lasulle sue pagine social -. Sosteniamo i giocatori e la richiesta della federazione inglese per le punizioni più severe ...

