Euro 2020, gli inglesi chiedono di rigiocare la finale: “Partita truccata, va ripetuta con arbitri non di parte” (Di lunedì 12 luglio 2021) Ci risiamo, se all’Eurovision molti francesi hanno tentato di infangare la vittoria dei Maneskin chiedendo di assegnare il premio alla loro cantante, questa volta è toccato agli inglesi. Sui social sono in migliaia a chiedere che la finale di Euro 2020 venga rigiocata al più presto. Ma non è finita qui, perché in queste ore sono nate ben 5 petizioni per chiedere all’UEFA di ripetere la Partita Italia vs Inghilterra. Una di queste petizioni ha già raggiunto più di 16.000 firme. Euro 2020: gli appelli dei tifosi inglesi. “Il match ... Leggi su biccy (Di lunedì 12 luglio 2021) Ci risiamo, se all’vision molti francesi hanno tentato di infangare la vittoria dei Maneskin chiedendo di assegnare il premio alla loro cantante, questa volta è toccato agli. Sui social sono in migliaia a chiedere che ladivenga rigiocata al più presto. Ma non è finita qui, perché in queste ore sono nate ben 5 petizioni per chiedere all’UEFA di ripetere laItalia vs Inghilterra. Una di queste petizioni ha già raggiunto più di 16.000 firme.: gli appelli dei tifosi. “Il match ...

