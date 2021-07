Elodie alla conduzione de Le Iene

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 12 luglio 2021)in pole position per condurre LeShow su Italia1 La clamorosa e inaspettata uscita di Alessia Marcuzzi da Mediaset ha sparigliato le carte anche all’interno de Le, programma di punta di Italia1, che l’anno scorso era condotto dMarcuzzi, appunto, Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Questi ultimi sono in scadenza di contratto a dicembre, mentre pare che Savino non voglia più fare il programma, per dedicarsinuova trasmissione Ritorno a scuola. Davide Parenti, deus ex machina del programma di Italia1, avrebbe da tempo un pensiero fisso, ovvero quello di avere...