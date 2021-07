Da Rivlin a Herzog, con lo spettro di Netanyahu (Di lunedì 12 luglio 2021) Si è chiuso il settennato di Reuven Rivlin a presidente dello stato di Israele. Un mandato attraversato da turbolenze politiche, sociali e dalla pandemia, e segnato dalla presenza costante sulla scena di Benjamin “Bibi” Netanyahu. Due personalità difficilmente conciliabili anche se entrambi di cultura conservatrice e storici esponenti del Likud. Il giorno della sua elezione Rivlin è immortalato mentre stringe la mano di Netanyahu, che aveva inutilmente tentato di sbarrargli la strada. Uno ha il sorriso beffardo, l’altro ha gli occhi intrisi di vendetta. Il cannoneggiamento tra le due massime cariche dello stato è appena ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Si è chiuso il settennato di Reuvena presidente dello stato di Israele. Un mandato attraversato da turbolenze politiche, sociali e dalla pandemia, e segnato dalla presenza costante sulla scena di Benjamin “Bibi”. Due personalità difficilmente conciliabili anche se entrambi di cultura conservatrice e storici esponenti del Likud. Il giorno della sua elezioneè immortalato mentre stringe la mano di, che aveva inutilmente tentato di sbarrargli la strada. Uno ha il sorriso beffardo, l’altro ha gli occhi intrisi di vendetta. Il cannoneggiamento tra le due massime cariche dello stato è appena ...

