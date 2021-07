Covid, ricoveri ordinari risalgono dopo 2 mesi (+15). Cresce anche tasso di positività (Di lunedì 12 luglio 2021) I pazienti positivi ricoverati con sintomi sono 1.149: era dal 10 maggio che non si registrava un aumento. Nelle terapie intensive ci sono 158 persone (-3), 4 gli ingressi del giorno. In Italia, secondo il bollettino del 12 luglio, nell’ultimo giorno sono stati 888 i nuovi casi di coronavirus, su 73.571 tamponi (ieri 1.391 casi su 143.332 test). Il tasso di positività sale all'1,2% (era allo 0,97%). Dall'inizio della pandemia i contagiati sono 4.272.163 e i morti 127.788 (13 nelle ultime 24 ore) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 luglio 2021) I pazienti positivi ricoverati con sintomi sono 1.149: era dal 10 maggio che non si registrava un aumento. Nelle terapie intensive ci sono 158 persone (-3), 4 gli ingressi del giorno. In Italia, secondo il bollettino del 12 luglio, nell’ultimo giorno sono stati 888 i nuovi casi di coronavirus, su 73.571 tamponi (ieri 1.391 casi su 143.332 test). Ildisale all'1,2% (era allo 0,97%). Dall'inizio della pandemia i contagiati sono 4.272.163 e i morti 127.788 (13 nelle ultime 24 ore)

Advertising

ladyonorato : Nei Paesi dove è distribuita per curare il Covid, l’Ivermectina ha ridotto del 60% i ricoveri ospedalieri.… - Martina95190659 : RT @AxiaFel: Con la storia, diffusa dai giornali, delle regioni che passeranno in giallo, quando i ricoveri per Covid sono quasi inesistent… - 4nemesi : Spiace dirlo ma è chiaro che il governo teme che il SSN non sia in grado di reggere un altra ondata di ricoveri e t… - Miti_Vigliero : RT @OpencovidM: E che i nuovi ricoveri abbiano smesso di scendere lo si capisce anche soltanto guardando i numeri nudi e crudi (i dati degl… - pesaronews : Covid: nelle Marche 9 positivi, 10 ricoveri, nessun decesso. 359 nuove diagnosi (2,5%), testati 845 tamponi -