Covid | in Campania 69 positivi e 2 morti nelle ultime 48 ore In crescita la curva di contagio | 3 | 9%

(Di lunedì 12 luglio 2021) Sono 69 i tamponi molecolari risultatisui 1.728 analizzati ieri in. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regionesono inseriti 2 nuovi decessi avvenuti48 ore e un decesso avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. Insono 15 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 198 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I deceduti sono 13 nelle ultime 24 ore per un totale di 127.788 vittime del- 19 dall'inizio ... Sicilia (+150), Emilia - Romagna (+118), Lombardia (+95), Veneto (+76),(+69), Toscana (+...- S ono 69 i nuovi positivi aline due le vittime, di cui una nelle ultime 48 ore, l'altra deceduta in precedenza ma registrata solo ieri. Queste le cifre del bollettino ...Certo, questo dimostra che il bisogno di musica di qualità è elevatissimo e dispiace che per le norme anti – Covid che limitano i posti non si possa dare di più. Ma è importante consentire a una ...Sono 69 i nuovi positivi al Covid in Campania e due le vittime, di cui una nelle ultime 48 ore, l’altra deceduta in precedenza ma registrata solo ieri. Queste le cifre del bollettino quotidiano sulla ...