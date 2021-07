Bonucci beve un birra in conferenza: «Me la sono meritata» – VIDEO (Di lunedì 12 luglio 2021) Leonardo Bonucci, in conferenza stampa dopo Italia Inghilterra, ha dato vita a un curioso siparietto bevendo una birra – VIDEO Un bellissimo siparietto quello a cui ha dato vita Leonardo Bonucci. Il difensore dell’Italia ha preso letteralmente per mano la Nazionale contro l’Inghilterra, segnando il gol dell’1-1 e rimanendo glaciale anche nella lotteria dei calci di rigore. In conferenza stampa, poi, appena si è seduto, il numero 19 ha preso in mano la birra presente davanti al microfono nelle vesti di sponsor e l’ha bevuta. «Me la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Leonardo, instampa dopo Italia Inghilterra, ha dato vita a un curioso sipariettondo unaUn bellissimo siparietto quello a cui ha dato vita Leonardo. Il difensore dell’Italia ha preso letteralmente per mano la Nazionale contro l’Inghilterra, segnando il gol dell’1-1 e rimanendo glaciale anche nella lotteria dei calci di rigore. Instampa, poi, appena si è seduto, il numero 19 ha preso in mano lapresente davanti al microfono nelle vesti di sponsor e l’ha bevuta. «Me la ...

