Bitcoin e criptovalute: negli USA utilizzano una centrale idroelettrica del 1897 per il mining (Di lunedì 12 luglio 2021) negli Stati Uniti hanno adottato un metodo decisamente particolare per minare Bitcoin e criptovalute, ovvero attraverso una centrale idroelettrica. Si tratta di una delle centrali idroelettriche più antiche degli USA, nella città di Mechanicville, nella contea di Saratoga, Stato di New York. L'impianto è stato costruito nel 1897. Dalla sua costruzione, la centrale ha subito diverse chiusure e cambi di proprietà ma ora è in funzione a pieno regime, per minare Bitcoin. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021)Stati Uniti hanno adottato un metodo decisamente particolare per minare, ovvero attraverso una. Si tratta di una delle centrali idroelettriche più antiche degli USA, nella città di Mechanicville, nella contea di Saratoga, Stato di New York. L'impianto è stato costruito nel. Dalla sua costruzione, laha subito diverse chiusure e cambi di proprietà ma ora è in funzione a pieno regime, per minare. Leggi altro...

