Atp Newport 2021: programma, orari e ordine di gioco martedì 13 luglio con Lorenzi (Di martedì 13 luglio 2021) Il programma e l’ordine di gioco di martedì 13 luglio dell’ATP Newport 2021. Continua il torneo statunitense su erba, prosegue il primo turno. Un primo turno che vedrà l’esordio del nostro Paolo Lorenzi contro Maxime Cressy, francese naturalizzato statunitense: il vincente affronterà Sam Querrey al secondo turno. Di seguito il programma della giornata. STADIUM Ore 17:00 – Karlovic vs Zapata Miralles A seguire – Sousa vs Sandgren A seguire – Sock vs Bolt A seguire – Cressy vs Lorenzi COURT 1 Ore 17:00 – Uchiyama vs Ofner A ... Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Ile l’didi13dell’ATP. Continua il torneo statunitense su erba, prosegue il primo turno. Un primo turno che vedrà l’esordio del nostro Paolocontro Maxime Cressy, francese naturalizzato statunitense: il vincente affronterà Sam Querrey al secondo turno. Di seguito ildella giornata. STADIUM Ore 17:00 – Karlovic vs Zapata Miralles A seguire – Sousa vs Sandgren A seguire – Sock vs Bolt A seguire – Cressy vsCOURT 1 Ore 17:00 – Uchiyama vs Ofner A ...

Advertising

sportface2016 : #ATPNewport Programma, orari e ordine di gioco martedì 13 luglio con Paolo #Lorenzi - livetennisit : ATP Amburgo, Bastad e Newport: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo 2 azzurri (LIVE) - Deiana_Luca9 : RT @Ubitennis: ATP 250 Newport: Bublik guida il tabellone. Paolo Lorenzi unico italiano al via - OA_Sport : ATP Newport 2021: Alexander Bublik guida il tabellone dell'ultimo torneo su erba dell'anno sul circuito maggiore. P… - Ubitennis : ATP 250 Newport: Bublik guida il tabellone. Paolo Lorenzi unico italiano al via -