Amici 21, scelta la data d’inizio: c’è una grossa novità (Di lunedì 12 luglio 2021) Amici 21, confermata l’indiscrezione: potrebbe ritornare prima del previsto. E’ stata infatti rivelata la data del ritorno in onda. Confermato il ritorno in anticipo del programma (via web)La scuola di Amici potrebbe riaprire i battenti prima del previsto. Maria De Filippi ritornerebbe quindi di prepotenza nei salotti degli italiani. La conduttrice più nota di Mediaset è pronta a riprendersi il suo posto a settembre e non a novembre, come invece era previsto in un primo tempo. Leggi anche-> Amici 21, la nuova edizione parte prima del previsto: la data L’indiscrezione è stata ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 12 luglio 2021)21, confermata l’indiscrezione: potrebbe ritornare prima del previsto. E’ stata infatti rivelata ladel ritorno in onda. Confermato il ritorno in anticipo del programma (via web)La scuola dipotrebbe riaprire i battenti prima del previsto. Maria De Filippi ritornerebbe quindi di prepotenza nei salotti degli italiani. La conduttrice più nota di Mediaset è pronta a riprendersi il suo posto a settembre e non a novembre, come invece era previsto in un primo tempo. Leggi anche->21, la nuova edizione parte prima del previsto: laL’indiscrezione è stata ...

Advertising

scastaldi9 : RT @Hakflak: @BrindusaB1 @Matibo11 @scastaldi9 @Biagio960 @ghegola @FlaminiMarina @PasqualeTotaro @AntonellaLaTor6 @CaterinaCategio @lagatt… - ROGERSALUCCI : RT @Hakflak: @BrindusaB1 @Matibo11 @scastaldi9 @Biagio960 @ghegola @FlaminiMarina @PasqualeTotaro @AntonellaLaTor6 @CaterinaCategio @lagatt… - italiansatoshi : @MASSolid1 @etventadv Guarda, resisti. Io già avevo pochi amici prima (per scelta) ma in questi 18 mesi li ho dimez… - coseaca03709021 : RT @_a_l_e____: Io questa sera non volevo piangere e invece?? Noi ci saremo sempre Giulia e ti accompagneremo in ogni scelta che farai. Aggi… - _a_l_e____ : Io questa sera non volevo piangere e invece?? Noi ci saremo sempre Giulia e ti accompagneremo in ogni scelta che far… -