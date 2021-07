Wimbledon 2021: Djokovic è il vincitore, solo applausi per Berrettini (Di domenica 11 luglio 2021) Novak Djokovic è il vincitore di Wimbledon 2021. solo applausi per Matteo Berrettini, che è riuscito a mettere in grande difficoltà il numero uno al mondo ma che si è dovuto arrendere in tre set (6(4)-7, 6-4, 6-4, 6-3). L’azzurro conquista il primo set al tie-break, ma nei successivi parziali è costretto a cedere alle magie del serbo che salva di tutto chiudendo il match in tre ore e 24 minuti e conquistando il suo ventesimo Slam. LA PARTITA – Un Djokovic in difficoltà nei suoi turni di battuta all’inizio del primo set è subito costretto ad annullare una ... Leggi su sportface (Di domenica 11 luglio 2021) Novakè ildiper Matteo, che è riuscito a mettere in grande difficoltà il numero uno al mondo ma che si è dovuto arrendere in tre set (6(4)-7, 6-4, 6-4, 6-3). L’azzurro conquista il primo set al tie-break, ma nei successivi parziali è costretto a cedere alle magie del serbo che salva di tutto chiudendo il match in tre ore e 24 minuti e conquistando il suo ventesimo Slam. LA PARTITA – Unin difficoltà nei suoi turni di battuta all’inizio del primo set è subito costretto ad annullare una ...

