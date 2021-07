Variante Delta, cresce in Europa, spaventa l’Italia. Casi in rialzo tra tifosi e vacanzieri: vertice di governo (Di domenica 11 luglio 2021) Il rapporto dell’Iss sull’incidenza e la crescita esponenziale dei contagi dovuti alla Variante Delta mette i brividi. L’ultima mutazione del Coronavirus che imperversa ovunque, Italia compresa, impone un monitoraggio continuo che, al momento, ha indotto il governo a convocare una cabina di regia con una parola principe all’ordine del giorno: prudenza. Del resto, la Variante Delta dilaga in Gran Bretagna. Si diffonde velocemente nelle isole spagnole. Insidia pericolosamente anche la Francia. La Variante Delta imperversa in Europa e ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 luglio 2021) Il rapporto dell’Iss sull’incidenza e la crescita esponenziale dei contagi dovuti allamette i brividi. L’ultima mutazione del Coronavirus che imperversa ovunque, Italia compresa, impone un monitoraggio continuo che, al momento, ha indotto ila convocare una cabina di regia con una parola principe all’ordine del giorno: prudenza. Del resto, ladilaga in Gran Bretagna. Si diffonde velocemente nelle isole spagnole. Insidia pericolosamente anche la Francia. Laimperversa ine ...

