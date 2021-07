Thomas Mann, una abbagliante modernità tra ricami di citazioni e ironia (Di domenica 11 luglio 2021) Nella tarda opera narrativa di Thomas Mann, la critica ha spesso notato la tendenza a lavorare di ricamo più che di invenzione, ad attraversare materiali letterari o culturali già esistenti, arricchendoli, amplificandoli e manipolandoli con la perizia del consumato bricoleur che innesta, sulla nuda articolazione delle storie, materiali eterogenei per origine, intenzione e contenuto. La quantità delle preformazioni letterarie che Mann scomoda ha, per lungo tempo, esaurito l’impegno degli studiosi, intenti a tracciare palmo a palmo i percorsi dalle fonti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 11 luglio 2021) Nella tarda opera narrativa di, la critica ha spesso notato la tendenza a lavorare di ricamo più che di invenzione, ad attraversare materiali letterari o culturali già esistenti, arricchendoli, amplificandoli e manipolandoli con la perizia del consumato bricoleur che innesta, sulla nuda articolazione delle storie, materiali eterogenei per origine, intenzione e contenuto. La quantità delle preformazioni letterarie chescomoda ha, per lungo tempo, esaurito l’impegno degli studiosi, intenti a tracciare palmo a palmo i percorsi dalle fonti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Più che al bene in letteratura guardiamo all'esperienza morale Mi ha aiutato Thomas Mann, che prima difese contro suo fratello Heinrich e i dolci Lumi il fondo oscuro e il rischio estremo di un cuore tedesco, e poi capì " non che Heinrich aveva ragione, ma, più ...

Laura Grisi, in giro nello scorrere terrestre Nella prefazione a quel grandioso tentativo di manomissione del tempo lineare che è la Montagna incantata, Thomas Mann osservava come la storia di Hans Castorp, «molto più vecchia dei suoi anni», foss ...

