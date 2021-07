Quando va in onda Pekin Express? (Di domenica 11 luglio 2021) Stagione molto difficile questa per i programmi televisivi in genere e sopratutto per quelle produzioni che devono essere girate all’estero. Ma Quando vedremo in tv la nuova edizione di Pekin Express? Pekin Express: Quando riusciremo a vedere la nuova edizione del reality? Una gestione estremamente difficile Pechino Express, o Pekin Express come si chiama ora. Costruire un programma di viaggio come questo è difficile in condizioni normali, con la situazione attuale è ancora più complicato. Il programma è stato acquistato da Sky e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021) Stagione molto difficile questa per i programmi televisivi in genere e sopratutto per quelle produzioni che devono essere girate all’estero. Mavedremo in tv la nuova edizione diriusciremo a vedere la nuova edizione del reality? Una gestione estremamente difficile Pechino, ocome si chiama ora. Costruire un programma di viaggio come questo è difficile in condizioni normali, con la situazione attuale è ancora più complicato. Il programma è stato acquistato da Sky e ...

Advertising

FiloColace : @1a_v1ttor @Kyramyy @Teresa75641417 Io ho letto questa notizia quando hanno scritto del rating sul finale di stagio… - patrizia62roma : RT @Ciffrato: Cammino lungo le rive della coscienza, dove le onde si muovono in un flusso continuo. Quando arrivano lasciano delle scritte… - m_torneo : #BerrettiniDjokovic quando ero piccolo io la RAI mandava in onda lo spettacolo della nazionale in coppa Davis. E po… - yalikucuk : RT @Ciffrato: Cammino lungo le rive della coscienza, dove le onde si muovono in un flusso continuo. Quando arrivano lasciano delle scritte… - adelestancati : RT @Ciffrato: Cammino lungo le rive della coscienza, dove le onde si muovono in un flusso continuo. Quando arrivano lasciano delle scritte… -