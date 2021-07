MOVIOLA – Italia-Inghilterra | contatto Sterling-Bonucci in area | l’arbitro lascia correre Scelta giusta?

(Di domenica 11 luglio 2021) Episodio daincon il calcio di rigore recriminato dagli inglesi per il fallo o presunto tale disu. Kuipers,olandese, non ha avuto dubbi, diversamente dal suo connazionale Makkelie nella semifinale-Danimarca: è regolare iltra Raheeme Leonardo, ergo niente calcio di rigore. Il Var non interviene, perciò si prosegue, tra le polemiche dei giocatori inglesi. SportFace.

Proteste dell'Inghilterra per un contatto tra l'esterno inglese e Bonucci: Kuipers lascia correre. 48' - Sterling cade in area dopo un contatto con Bonucci, Kuipers lascia correre tra le proteste, nea ...
Allo scadere del primo tempo, un episodio da moviola ha caratterizzato Italia Inghilterra, finale di Euro 2020. Sterling si è incuneato in area, finendo a terra nello scontro con Leonardo Bonucci. Il ...