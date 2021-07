Italia-Inghilterra 0-1, la diretta: iniziato il secondo tempo. Il gol di Shaw gela gli azzurri, finale di primo tempo in crescendo (Di domenica 11 luglio 2021) È il giorno dell’atto finale degli Europei. Italia contro Inghilterra. Il motto It’s coming home che risuona da settimane a Londra e la risposta ironica It’s coming Rome, diventato leit motiv sugli spalti durante le partite della Nazionale di Roberto Mancini. Il commissario tecnico si affida alla solita formazione già schierata durante quarti e semifinale, mentre Southgate cambia rispetto alle attese scegliendo Trippier al posto di Saka. A Wembley 65mila spettatori sugli spalti, arbitra l’olandese Bjorn Kuipers. LA diretta 51? OCCASIONE Italia! Insigne a giro dal calcio piazzato sul palo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) È il giorno dell’attodegli Europei.contro. Il motto It’s coming home che risuona da settimane a Londra e la risposta ironica It’s coming Rome, diventato leit motiv sugli spalti durante le partite della Nazionale di Roberto Mancini. Il commissario tecnico si affida alla solita formazione già schierata durante quarti e semi, mentre Southgate cambia rispetto alle attese scegliendo Trippier al posto di Saka. A Wembley 65mila spettatori sugli spalti, arbitra l’olandese Bjorn Kuipers. LA51? OCCASIONE! Insigne a giro dal calcio piazzato sul palo ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???????????????????? Verso la finale di Euro 2020 ?? Sulle note di “Ma stasera” di @mengonimarco ? ITALIA-INGHILTERRA EURO 20… - infoitsalute : Italia-Inghilterra sperimenta variante Delta e efficacia vaccini: le due ipotesi che dobbiamo aspettarci -… - Im_notcreative_ : RT @AlbertoFacco: stasera italia vs inghilterra, share to win -