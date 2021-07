FIFA 22: Nella modalità Carriera sarà possibile creare un club da zero (Di domenica 11 luglio 2021) EA Sports, tramite il sito ufficiale, ha divulgato importanti novità riguardanti la modalità Carriera che ritroveremo in FIFA 22. Stando a quanto si legge sarà possibile creare un club da zero partendo dalle serie minori e provare a portare il club sul tetto del palcoscenico calcistico mondiale. “Realizza i tuoi sogni calcistici Nella modalità Carriera di FIFA 22. Crea una squadra e guidala dai bassifondi della classifica fino ai vertici del calcio internazionale e ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 11 luglio 2021) EA Sports, tramite il sito ufficiale, ha divulgato importanti novità riguardanti lache ritroveremo in22. Stando a quanto si leggeundapartendo dalle serie minori e provare a portare ilsul tetto del palcoscenico calcistico mondiale. “Realizza i tuoi sogni calcisticidi22. Crea una squadra e guidala dai bassifondi della classifica fino ai vertici del calcio internazionale e ...

