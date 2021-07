Bonucci rompe il record: è l’italiano con più presenze agli Europei (Di domenica 11 luglio 2021) Bonucci record-breaker: è l’italiano con più presenze agli Europei. Il dato raggiunto dal difensore dell’Italia contro l’Inghilterra Leonardo Bonucci ha tagliato un traguardo importante nella finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Come riportato da Opta, il difensore della Juventus è diventato l’italiano con più presenze agli Europei, collezionando la sua 18esima apparizione. In generale, ha eguagliato Bastian Schweinsteiger (18) e solo tre giocatori ne ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021)-breaker: ècon più. Il dato raggiunto dal difensore dell’Italia contro l’Inghilterra Leonardoha tato un traguardo importante nella finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Come riportato da Opta, il difensore della Juventus è diventatocon più, collezionando la sua 18esima apparizione. In generale, ha eguato Bastian Schweinsteiger (18) e solo tre giocatori ne ...

