Bayern Monaco su Chiesa | Nagelsmann | “Lo adoro | giocatore fantastico”

(Di domenica 11 luglio 2021) Ilvuole Federicodella Juventus. A confermarlo è il neo tecnico dei bavaresi Julian. Il club tedesco, nelle ultime ore, si sarebbe interessato al talento della Juventus, sui cui, però, i bianconeri hanno investito e non poco.SU, LA CONFERMA Negli ultimi giorni, in ambito di mercato, si è parlato molto dell’interesse delper, in un’intervista alla Bild, ha confermato questa ipotesi: “Sì,mi piace tantissimo e ...

Gli Europei 2024 saranno l'occasione per vedere in questo torneo la nazionale guidata da Hans - Dieter Flick , sempre che l'ex allenatore delpassi indenne dai Mondiali e venga ...Ciro d'Italia , giusto un anno fa, era davanti a tutti, compreso il centravanti dell'Inghilterra e del Tottenham: 36 gol in Serie A con la Lazio e Scarpa d'Oro davanti a Lewandowski (), ...Il nuovo allenatore del Bayern Monaco Nagelsmann ha parlato di Federico Chiesa alla Bild. Le dichiarazioni Chiesa al Bayern Monaco è un affare possibile? Nagelsmann, nuovo allenatore dei bavaresi, all ...Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha esaltato Federico Chiesa: “E’ eccezionale, ha vigore e dinamismo ed è anche un finalizzatore" ...