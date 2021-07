Al Bano canta in una chiesa per un matrimonio, il vescovo va su tutte le furie: «Una grave offesa» (Di domenica 11 luglio 2021) Al Bano Carrisi nuovamente al centro di una bufera mediatica. Stavolta il cantante pugliese ha scatenato l’ira del vescovo di Andria. Il motivo? Un’esibizione privata in chiesa per il matrimonio di una coppia di amici. «A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico – ha espressamente dichiarato il vescovo della diocesi di Andria, monsignor Luigi Mansi – per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro». Il tutto è avvenuto durante la celebrazione di un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 11 luglio 2021) AlCarrisi nuovamente al centro di una bufera mediatica. Stavolta ilnte pugliese ha scatenato l’ira deldi Andria. Il motivo? Un’esibizione privata inper ildi una coppia di amici. «A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico – ha espressamente dichiarato ildella diocesi di Andria, monsignor Luigi Mansi – per organizzare esibizioni di artisti di qualunque natura. Sarebbe unaalla celebrazione e al luogo sacro». Il tutto è avvenuto durante la celebrazione di un ...

Advertising

infoitcultura : Sorpresa, Al Bano canta in chiesa. Ira del vescovo: “Grave offesa” VIDEO - infoitcultura : Al Bano canta in chiesa, ma il Vescovo si infuria: 'Non siamo sul palco-VIDEO' - infoitcultura : Al Bano canta al matrimonio e scoppia la lite con il Vescovo – VIDEO - Dome689 : Al Bano canta in chiesa, ma il vescovo lo rimprovera: “Non è un palcoscenico!” - KattInForma : Al Bano canta al matrimonio e scoppia la lite con il Vescovo – VIDEO -